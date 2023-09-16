صفاء سلطان تنجو من الموت: “انكتبلي عمر جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة الأردنية صفاء سلطان مرورها بأزمة صحية حادّة شارفت على الموت بسببها، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها.

وقالت سلطان في منشور عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “اللّهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناءً عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين يا ربّ لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت من شفائك لي”.

وأضافت: “شكراً لكل حدا دعالي واتطمن عني أنا الحمد لله صرت بخير بفضل الله ورضا الوالدين ووقفة بنتي وأهلي وأصدقائي جنبي ودكاترتي (أطبائي)، ودعاكن اللي رح إرجع أقوى بإذن الله وإذا ربّ العالمين حب عبد ابتلاه وأنا راضية وألف حمد وشكر على كل عمر جديد بيكتبلي إياه ربّ العالمين لضلّ بينكن بحبّكن كتير”.

وكانت صفاء سلطان قد طلبت من متابعيها وجمهورها عبر الـسوشيال ميديا الدعاء لها بالشفاء.