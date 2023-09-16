شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من ذهب من فؤاد المهندس لممثلى الكوميديا الجدد.. فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حوار نادر منشور فى مجلة الكواكب بتاريخ 2 مارس عام 1976، سئل نجم الكوميديا فؤاد المهندس عن نصيحة يوجهها إلى ممثل يخوض تجربة الكوميديا لأول مرة.

وجاء فى نصيحة: أقول له يجب أن تثق فى نفسك أولاً.. حاول أن تفهم ما يرضى الجمهور وأن تتجاوب معه بصدق حتى يتجاوب هو الآخر معك.. أقول له إن الكوميديا تتطلب ممن يؤديها أن يكون ذكيًا، حاضر البديهة، وعدم التعالى على الآخرين".

وأضاف مهندس الكوميديا: "أقول له أيضًا كلما تقدمت فى العمل يجب أن تضع نصب عينيك دائمًا أنك ما زلت فى بداية الطريق.. بمعنى إياك والغرور فهو الآفة التي تقتل الفنان وتقضى عليه فى المهد".

يذكر أن النجم فؤاد المهندس، قدم الكثير من الأفلام السينمائية من أبرزهم، فيلم "ارض النفاق" |، وفيلم "رجوع أخطر رجل في العالم"، وفيلم "العتبة جزاز"، وفيلم انت اللي قتلت بابايا"، وفيلم "عائلة زيزي"، وفيلم "جناب السفير"، وفيلم "شنبو في المصيدة "وغيرها من الأفلام التي لها بصمة في عالم السينما المصرية.

عشق فؤاد المهندس المسرح بالرغم من نجاحه في السينما، وأهتم في تقديم العديد من المسرحيات الناجحة منها، "سيدتي الجميلة"، "حواء الساعة 12"، "السكرتير الفني"، "إنها حقا عائلة محترمة"، "سك على بناتك"، "عشان خاطر عيونك"، "هالة حبيبتي"،" انا وهو وهى"، و كان يتمتع بموهبة الغناء و له عديد من الأغنيات و المنولوجات ،و قدم فوازير رمضان و مسلسلات تليفزيونية و برنامج الشهير في الإذاعة " كلمتين و بس "، ترك الراحل "الأستاذ" فؤاد المهندس اعمال خالدة تظل شاهدة على عظمة تاريخه الفني.

توفى عملاق الكوميديا فؤاد المهندس يوم 16 سبتمبر 1927، وهو نفس شهر ميلادة، حيث توفي عن عمر ناهز 82 عامًا، وكان ذلك أثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة.