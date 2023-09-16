باسكال مشعلاني وملحم أبو شديد يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الوحيد بأجواء من الفرح - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني والملحن ملحم أبو شديد بعيد ميلاد ابنها الوحيد إيلي الذي اصبح عمره 12 سنة بأجواء من الفرح والسعادة.

وشاركت النجمة اللبنانية فيديو من العيد خلال غناء الجميع لايلي وعزف والده على البيانو وظهر قالب الحلوى الضحك على الطاولة الذي تم تزينه من اجواء لعب كرة السلة التي يبدو انها الرياضة المفضلة لديه. وكتبت باسكال :عقبال المية يا حبيب قلبي وعمري انشاالله كل ايامك حلوة بالنجاح والصحة.

وتفاعل المتابعون مع المنشور وتمنوا لابن الثنائي عيدا سعيداً.

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