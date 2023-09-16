هكذا احتفل أكرم حسني بعيد ميلاد ابنته.. والجمهور: "شبهك جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد ابنته روبا.

ونشر أكرم، صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد روبا..بحبك أكتر ما انتي عارفة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وهي طيبة وبخير وسنة سعيدة عليها" ، "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض" ، "ما شا الله عليها قمرة" ، "شبهك جدا"، "عقبال ما تشوفها أحلى عروسة".

على جانب آخر، أطلق أكرم حسني بالتعاون مع المطرب الكبير مدحت صالح، أغنية "خطير يا إخوانا" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه "العميل صفر"، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

الأغنية هي أول تعاون بين النجمين، كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج.

تأتي أغنية "خطير يا إخوانا" بعد أغنيتين أطلقهما أكرم حسني، الأولى "هنهد الدنيا رقص" والثانية "على مين يا أسطى"، كأغاني دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.