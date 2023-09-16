شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تروج لشخصيتها فى مسلسلها الجديد "الفريدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة إلهام شاهين، لشخصيتها في مسلسلها الجديد "الفريدو"، المقرر إذاعته على شاشة قنوات On يوم 24 سبتمبر الجاري، وكتبت قائلة: "انتظروا شخصية سوسو مسلسل الفريدو يوم الأحد 24 سبتمبر".

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وتحدثت إلهام شاهين عن المسلسل قائلة: "الفريدو تجربة جديدة وتقديم لدور سيكون مفاجأة للناس.. ودور فريد أمثله لأول مرة.. وأيضا لا يوجد من الممثلات من قام بهذا الدور من قبل"، مضيفة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc أنها تحب المغامرة، وتقديم أدوار منوعة، لذلك هى تبعد فترات زمنية، ولكن فى ظهورها مرة آخرى تظهر بدور جديد ومختلف، ومناقشة المسلسل لأحداث كتاب " 55 قصة حب" للدكتور مصطفى محمود، ويتناول أنواع مختلفة من الحب من علاقات بين الأهل والأصدقاء وتقديمه بعرض للون جديد غير تقليدى.

وأشارت إلهام شاهين إلى كاتب مسلسل "الفريدو" وهو عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، ومجموعة شبابية منها أحمد فهمي، ندى موسى، وأوضحت أن نجاح أعمالها مرتبط برسالة هذه الأعمال، ووجود إيقاع متناغم في الموضوعات الرئيسية، وصراحة الموضوعات ومناقشتها بعيدا عن الخطوط الفرعية الكثيرة، وتابعت جميع أعمالها الدرامية مهمة وتخطت أكثر من 50 عمل ولكن المقرب لها فى المقام الأول مسلسل "نصف ربيع الآخر".