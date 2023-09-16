شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان وزوجته ينفصلان بعد زواج دام 27 عامًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الثنائى هيو جاكمان وزوجته قصة زواجهما، بعدما اقتربت من ثلاثة عقود قضياها معًا كزوجين، وذلك بعدما أعلنا في بيان لهما أنهما انفصلا بكل هدوء بعد قضاء معظم حياتهما سويًا.

وجاء البيان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم لما يحظيان به من شهرة كبيرة إلى جانب كونهما كانا دومًا ما يتحدثا عن علاقتهما بكل امتنان وحب.



هيو جاكمان وزوجته

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى بدأت منذ عام 1995، وطوال تلك الفترة كانا فيها زوجين مثاليين فى وجهة نظر محبيهما قبل أن يقررا الانفصال.

من ناحية أخرى كان هيو جاكمان فى وقت سابق من العام الجارى خضع لبعض الفحوصات بعد إصابته بنوع من سرطان الجلد، حيث خضع الممثل الأسترالى فى أبريل بالتحديد لخزعتين بعد أن لاحظ طبيبه "أشياء صغيرة" يمكن أن تكون سرطان الخلايا القاعدية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد.

فى عام 2017 أزال نجم فيلم ولفيرين الشهير، ستة سرطانات جلدية من وجهه فى غضون عامين، وفى عام 2021، حصل على نتيجة غير حاسمة بعد أخذ عينة من وجهه، مما كشف أن أسوأ ما يمكن أن يكون هو سرطان خلايا الدم البيضاء، وشارك هيو، مرتديًا ضمادة على أنفه، الخبر فى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وحث متابعيه، على الحرص من أشعة الشمس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.