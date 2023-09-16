يسرا تدعم أشرف مصيلحي في أزمته الصحية

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا على دعم الفنان أشرف مصيلحي في أزمته الصحية التي يمر بها، متمنية له الشفاء العاجل .

ونشرت يسرا صورة لـ أشرف مصيلحي، عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين، ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك أشرف مصيلحي».

وفي وقت سابق، كشفت المخرجة منال الصيفي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد نقله إلى المستشفى مؤخرًا نتيجة تعرضه لوعكة صحية.

وقالت «الصيفي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «حالة زوجها الصحية مازالت كما هي، فهو لا يأكل ولا يشرب وعايش فقط على الأجهزة».

وأضافت: «أوجه الشكر لكل الناس التي سألت على زوجي، ونقابة المهن التمثيلية وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي، فهو دائمًا على تواصل معي للاطمئنان على حالة زوجي الصحية»، مطالبة محبي الفنان أشرف مصيلحي بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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