محمد فراج يكشف سبب غياب نيللي كريم عن العرض الخاص لـ «ڤوي ڤوي ڤوي»

كشف الفنان محمد فراج عن سبب غياب النجمة نيللي كريم عن العرض الخاص لفوي فوي فوي.

وأضاف في لقائهع الإعلامية إنجي على في برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم إف إم»: «نيلي كريم وش الخير عليا، وهي الله أكبر عليها، وكان نفسي تكون موجودة معانا يوم افتتاح الفيلم».

وتابع: «هي للأسف مكنتش موجودة، كانت مسافرة، وترجعي بالسلامة يا نيللي.. وبشكرك من كل قلبي على وجودك معانا في الفيلم».

وأردف: «إنتي زودتينا ونورتينا ووجودك في كل عمل بيضيف.. وإنتي نجمة محبوبة وليكي أعمالك مش محتاجين إن احنا نتكلم عليكي، وده أبسط حقوق اللي أنا بقوله ده قدام النجمة نيللي كريم».

تحدث الفنان محمد فراج عن شخصية «حسن» التي يقوم بأدائها ضمن أحداث فيلمه «ڤوي ڤوي ڤوي»، الذي يبدأ عرضه اليوم في دور العرض السينمائية بمصر ليتم عرضه بعدها بجميع البلاد العربية 21 سبتمبر الجاري.

وقال محمد فراج، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم الذي انعقد في إحدى صالات السينما الكبرى: «دور حسن الذي أقوم بأدائه ضمن أحداث الفيلم كان تحديا كبيرا بالنسبة لي، فبعد قراءة السيناريو الجيد الخاص بالعمل، لم أر صعوبة في أن حسن لاعب كرة قدم، فهذا الأمر أفعله من صغري وهو لعب كرة القدم».

وأضاف: «لكن التحدي الأكبر كان إني أرى ولكن بمثل إني كفيف، والحمد لله حاولت أن أظهر الدور بشكل جيد.. وشخصيًّا، تحمست لهذا العمل بسبب الدور وقصته؛ وهي كرة القدم للمكفوفين، وأعتقد أن الدراما المصرية لم تناقشها بكثرة، فكانت تجربة بالنسبة لي مختلفة للغاية».

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