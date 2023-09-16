شكرا لقرائتكم تجاوزت أزمة صحية حادة.. فنانة سورية شهيرة تطمئن جمهورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طمأنت الفنانة السورية صفاء سلطان محبيها، وأكدت أنها تجاوزت أزمة صحية لم تكشف عن ماهيتها، مؤكدة أنها "ستعود أقوى مما كانت".

ونشرت سلطان منشورا عبر حسابها في "فيسبوك" كشفت فيه عن تجاوزها أزمة صحية، لافتة إلى أنها تلقت الدعم من الأهل والأصدقاء والفريق الطبي المشرف عليها.

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وقبل يومين من إعلانها تجاوز أزمتها الصحية، نشرت الفنانة الشهيرة دعاء تمنت فيه الشفاء والعافية، دون أن تحدد كذلك أي تفاصيل بشأن طبيعة الأزمة الصحية.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت الفنانة صفاء سلطان في لقاء سابق مع "إي تي بالعربي" عن تعرضها لأكثر من جلطة قبل أن تتماثل للشفاء.

من هي صفاء سلطان؟

ولدت سلطان في مدينة عمان الأردنية لأب أردني وأم سورية من دمشق، كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها. وكانت منذ صغر سنها تقلد وتمثل، وكانت دائماً تعجب من حولها من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين.

أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان، واستمرت فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.