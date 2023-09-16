آخر مستجدات أزمة “صوت مصر”: أنغام تكشف عن محادثة مع شيرين.. هذا ما دار بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية أنغام، عن تفاصيل محادثة بينها وبين مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، حسمت من خلالها الجدال المثار حول أزمة مَن صاحبة لقب “صوت مصر”، التي اشتعلت مجدداً عقب حفل “ليلة الدموع” الذي شاركت فيه الأخيرة، وأُقيم في المملكة العربية السعودية نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.

وفقاً لما صرّحت به أنغام، لعدد من الصحف المحلية في مصر، فإنّ شيرين، وجّهت لها رسالة تهنئة، عقب حفل “صوت مصر” الذي أحيته في السعودية، في الأول من شهر آب (أغسطس) الماضي، مؤكّدة لها من خلالها أنّها أبدعت في الغناء وتستحق تكريمها في المملكة، كذلك أشارت إلى أنّها تستحق أيضاً لقب “صوت مصر”، و “صوت العالم العربي” كله، معبّرةً عن تشوقها لرؤيتها ومقابلتها.

أنغام أعربت عن سرورها من تلك الرسالة، وبادلتها المشاعر نفسها في رغبتها بمقابلتها، وطالبتها بإبلاغ ابنتيها تحياتها إلى أن تلتقي بهما.

أثارت أنغام حالةً من الجدل بعد تسريبها تلك المحادثة بينها وبين شيرين، بخاصة أنّها تجاهلت الردّ على رسالتها التي وجّهتها لها عقب انتهاء حفل “ليلة الدموع” الذي شاركت شيرين في إحيائه، إذ قالت: “أودّ أن أوجّه رسالة إلى أنغام… شكراً لكِ يا بنت الأصول”.

كذلك هنأت أنغام المطربين تامر عاشور، وأحمد سعد، اللذين شاركا في الحفل، على نجاحه من دون شيرين، مما عزّز من انتشار تنبؤات وجود خلاف كبير بينهما.

وشهد لقب “صوت مصر” خلال الآونة الأخيرة اهتماماً ملموساً عبر وسائل الإعلام المصرية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتنافس عليه كل من المطربتين شيرين عبدالوهاب وأنغام، ففي ظلّ تأكيد الأولى أنّها صاحبة هذا اللقب، تعلن الأخيرة بطرق غير مباشرة أنّها الأحق به، والجمهور منحها إيّاه عقب وضع صوتها على النشيد الوطني المصري في الحلقة الأخيرة من مسلسل “الاختيار”.