حكم قضائي جديد لصالح محمد الشرنوبي ضد سارة الطباخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت أزمة المطرب المصري محمد الطباخ، وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، تطورات جديد خلال الساعات الماضية، إذ أصدرت المحكمة الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، قراراً يقضي بانتهاء التعاقد المبرم بينهما منذ العام 2017، مع عدم تأكيد عدم أحقيتها في أي أنشطة فنية تتعلق به

وأكد المستشار القانوني حسين هلال، محامي محمد الشرنوبي، تفاصيل ذلك القرار إذ أكد خلال تصريحات تنقلها “النهار العربي” أن الحكم صدر أمس الخميس، من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يعد حكماً نهائياً ولا يحق للطرف الآخر الاستئناف عليه.

وجاء هذا الحكم بعد أربعة أشهر من الحكم الذي صدر لصالح سارة الطباخ، ويقضي ببراءتها من التهمة التي وجهها لها الشرنوبي، وهي تبديد أمواله وخيانتها الأمانة، حيث كانت المحكمة الاقتصادية قد حكمت عليها غيابياً بالسجن ثلاث سنوات.

تفاصيل الأزمة بين الطباخ والشرنوبي، يعود تاريخها للعام 2019، بعدما أعلنا فسخ خطبتهما، ونتج عنه عدم رغبتهما في التعاون الفني معاً، حيث كانت تتولى إنتاج مشاريعه الفنية وفقاً لعقد موقع بينهما منذ العام، كذلك لا يحق له التعاون مع أي جهة أو إحياء أي حفلات أو الظهور بالبرامج التلفزيونية إلا بعد الرجوع لشركتها الإنتاجية.

أعلن الشرنوبي، بعد انفصاله عن الطباخ، عن انتهاء التعاقد المبرم بينهما، وهو ما نفته الأخيرة، وأعلنت مقاضاتها له، وإلزامه بتطبيق بنوده، إلا أنه بصدور الحكم الأخير فمن المقرر أن تنتهي أزمتهما التي استمرت سنوات داخل أروقة القضاء.

ويشار إلى أنّ الشرنوبي، كان قد تعاقد أخيراً على الاشتراك في بطولة مسلسل بعنوان “إقامة جبرية” مع الفنانة هنا الزاهد، ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة، وهو من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

كذلك شارك أخيراً في بطولة مسلسل بعنوان “إيجار قديم” بجانب مجموعة من النجوم أبرزهم شريف منير، فيدرا، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، أسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.