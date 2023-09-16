إيرينا شايك تثير التساؤلات حول علاقتها بتوم برادي.. ترغب بالزواج من برادلي كوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إدّعى موقع “الصفحة السادسة” أنّ عارضة الأزياء الروسيّة إيرينا شايك (36 عاماً) ترغب في يوم من الأيام أن تتزوج من برادلي كوبر، رغم علاقتها الحالية بلاعب كرة القدم الأميركية السابق توم برادي (45 عاماً).

وأشار المصدر، إلى أنّه بين كوبر وبرادي، لا تزال شايك تأمل في أن تتزوج من كوبر الذي تتشارك وإيّاه طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتستقر معه، بخاصّة أنّ فكرة الاستقرار ليست واردة لدى برادي الذي يريد فقط المواعدة في الوقت الحالي.

وأكّد أحد المصادر المطلعة هذا الأمر في حديث مع موقع “الصفحة السادسة” مضيفاً: “لقد أمضيا سنوات في هذه العلاقة”.

وكانت شايك وكوبر قد شوهدا معاً في أواخر شهر آب (أغسطس) الفائت، خلال إجازة في إيطاليا تخلّلتها جلسة تصوير ظهرت فيها عارضة الأزياء عارية الصدر.

إلّا أنّه منذ حوالى الأسبوعين، تمّ تصوير شايك ولاعب كرة القدم الأميركية المتقاعد وهما يخرجان من الفندق نفسه في لندن، بعدما قضيا معاً يومين من المرح.

ورغم أنّ بعض المصادر أشارت إلى أنّ برادي بدأ يشعر بالغيرة من علاقة العارضة بلاعب كرة القدم، أشار أحد المطلعين إلى أنّ الممثل الأميركي سعيد لحبيبته، شارحاً: “شايك وكوبر لم يعودا معاً منذ وقت طويل. هما شخصان يتشاركان تربية طفلة. هما سعيدان وأقرب الأصدقاء. براد يحبّ توم حقاً وليس سوى داعم لهما”.