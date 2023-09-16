“9 سنوات وما زلت أقع في حبك”.. ميريام فارس تأسر القلوب بذكرى زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت ملكة المسرح ميريام فارس بذكرى زواجها التاسعة، وشاركت جمهورها صورًا من اليوم الذي قضته مع زوجها على شاطئ البحر في هذه المناسبة، أرفقتها برسالة مؤثرة لزوجها قائلةً: ” 9 سنوات وما زلت أقع في حبك”.

وحققت صور ميريام فارس تفاعلًا كبيرًا من المتابعين خاصة أنها تألقت بإطلالة صيفية جذابة في لقطات مميّزة وسط قلب كبير أمام البحر.

يُذكر أنّ آخر إصدارات ميريام فارس كانت أغنية “تزلزلها” من كلمات وألحان يوسف العماني، أمّا الكليب فتولت ميريام إخراجه بنفسها، وحقق أكثر من 11 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدوره على يوتيوب.

وتلقت ميريام فارس دعوة خاصة لإحياء حفل خريجي الجامعة الأميركية في الإمارات “AUE” في دبي، إذ سيقام الحفل يوم الجمعة ٢٩ أيلول/سبتمبر في الكوكا كولا أرينا بمينة دبي.

وفي نفس السياق، سيكون الجمهور اللبناني على موعد مع ميريام في حفل خيري لصالح جمعية Kids First التي تعنى بأطفال مرضى السرطان وذلك يوم السبت ٢٣ ايلول في كازينو لبنان.