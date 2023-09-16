مايا دياب تحصد الملايين بـ”تقلان”.. في شهر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية مايا دياب الجديدة “تقلان”، وهي الثانية من ألبومها المنتظر My Maya V، أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونجحت أغنية “تقلان” بعد صدورها في الوصول إلى المرتبة 21 بين الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على “يوتيوب” حول العالم.

الجدير ذكره أن ”تقلان” هي أغنية مصرية إيقاعية راقصة ومن اللون الغنائي الذي أحب الجمهور مايا به، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة.

أمّا فيديو كليب الأغنية بصوّته مايا دياب في لبنان مع المخرج جو بو عيد، وأطلّت من خلاله بأربع إطلالات مختلفة ومتنوعة، في لقطات جمالية ملفتة.