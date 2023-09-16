بالصور- رحمة رياض تتكلم عن المشاعر الجميلة بـ "حلو هالشعور"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض أحدث اعمالها وهي أغنية تحمل إسم "حلو هالشعور" هي من ألبومها "أنا اليوم"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "حلو هالشعور" هي اغنية تتحدث عن الحب والفرح، من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ومكس وماستر محب الراوي، وهي على شكل فيديو كليب من اخراج ريشا سركيس.

وتقول كلمات الاغنية:

حلو هالشعور انك تحب

انك تحس

تعشگ شخص

طول الوكت بي تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف

ماينوصف

تلگه عشك

تهتمله ويسد النقص

هسه ابتداء عمري الجديد

هسه ابتديت اني العمر

ماعندي گبلك ذكريات

يمك بديت من الصفر

انا بصراحه تغيرت

وبشكلي حيل اهتم صرت

بيا رجع نبض الگلب

من انت بيا تغازلت

وهذا الكــلم من القــلـب

فدوة اقتـرب

انــت الهــوا

يعنـي اختنگ..من تبتعــد

وحالـة غـرام اني عشت

وتأكـــدت من نلتقـي

حتـى السمـا..تمطـر ورد

ربـي تـرى عوضنــي بيــك

لمـن اجيــت بدنيتــي

يعنـي اكتمل حلمـي الوحيد

وبحبك اختـم قصتّــي

يل بالـي بس بيــك انشغـل

وعن ضجـةً العالم فصـــل

حبـــك حبيبـي شگد حلــو

طلعنـي مـــن حالة ملل