كاريس بشار برفقة صادق الصباح ومفاجأة بانتظار الجمهور-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عن خبر سعيد وهو انضمام الممثلة السورية كاريس بشار لعائلة الصباح وذلك بمشاركته صورة جمعته بها وارتسمت البسمة على وجهيهما شاركها في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق:النجمة كاريس بشار تنوّر عائلة الصبّاح قريباً"، وقد علقت بشار على منشور الصباح برمز تعبيري لقلب أحمر.



إشارة إلى أن التعاون الأول بين الممثلة السورية وشركة الصباح كان من خلال مسلسل "النار بالنار" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وحقق نسب مشاهدة عالية، كما أن بشار تمكنت من حصد استحسان كبير وتفاعل من الجمهور بدورها في مسلسل "ستيلتو" وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "جرائم صغيرة"، واحد من أضخم إنتاجات الدراما العربية المشتركة في الفترة الأخيرة، ونال نسب مشاهدة وتفاعل عاليين جداً من الجمهور، كما تصدرت شخصياته وأحداثه الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.

والعمل من بطولة: كاريس بشار، وديمة قندلفت، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب، وريتا حرب، وبديع أبو شقرا، وندى أبو فرحات.