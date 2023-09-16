ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بهذه الطريقة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خصصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي لنشر لقطات لها من جلسة تصوي خاصة اختارت لها الشاطئ مكانا وكذلك صممت ديكوراً على شكل قلب جلست بداخله مرتدية ثياباً بيضاء وذلك احتفالاً بعيد زواجها التاسع.

ووجهت ميريام رسالة لزوجها تعبيراً عن مدى حبها له وامتننانها لوجوده في حياتها في تعليق مرفق جاء فيه :"9 سنوات وما زلت واقعة في حبك".

واختارت ميريام كروب توب بيضاء قصيرة أظهرت بطنها وسروالاً واسعاً باللون نفسه وأمسكت بيدها سلة من الزهور وقد بدت في أول صورة جالسة على مجسم القلب وفي الثانية وقد وقفت أمامه وفي الثالثة فقد تمددت داخله.

واللافت أن ميريام منعت التعليقات على الصور وذلك كي لا ينغص أحدهم عليها فرحتها.

وما تزال ميريام تحصد نجاح أغنيتها العراقية "تزلزلها" التي أثار الكليب الخاص بها ضجة كبيرة ونال عدد كبيراً من المشاهدات.



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