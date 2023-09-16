نيكول سابا ساحرة بلوك كاجوال من جلسة تصوير جديدة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا متابعيها بإطلالة رائعة لها اختارت فيها ارتداء ملابس كاجوال مميّزة لاءمت قوامها الرشيق.



وشاركت نيكول عدداً من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها فظهرت وقد ارتدت جينز أزرق بخصر عال واسع الساقين وتوب سوداء بلا كمّين جاءت قصيرة من أحد جوانبها كشفت عن جزء من خصرها وطويلة من الجانب الآخر وبدا جزء من الكمّين فقط عند الرسغين وصولاً إلى الكفّين واختارت وضعيات مختلفة للقطات، كما وضعت على عينيها نظارتين شمسيتين بعدسات سوداء في إحدى الصور، وصففت شعرها لتكون خصله الشقراء متموجة.

وقد أشاد محبوها باللوك الجديد وعبروا عن إعجابهم بذوقها في اختيار الملابس وحماسهم لعمل فني جديد.وكان لـ نيكول حديث لدى حلولها ضيفة على برنامج Special الفن مع رئيسة تحرير موقع الخليج 365 هلا المر عن استبعادها عن الدراما اللبنانية بحجج غير مقنعة، وعن القول إنها محسوبة على مصر، مشيرة إلى أن عملها في مجال الغناء يعوّض عليها القليل، بانتظار الادوار المناسبة، ولفتت الى انها تفتخر بنفسها، وبالأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها، كما كشفت عن سبب رفضها مبالغ خيالية للمشاركة في إعلانات.

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا الغنائية فيديو كليب لأغنيتها فيلينغ كوول أو Feeling cool والتى صورتها ببيروت مع المخرج ايلى فهد، وهي باللهجة المصرية، ذات طابع صيفي تناسب موسم صيف 2023.



