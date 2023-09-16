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ميرنا وليد - بيروت - بدأت الفنانة اللبنانية مهى فتوني بالعمل على احدث أعمالها وهي اغنية حزينة، كما و وصفتها مهى بأغنية الشتاء، وكتبت مهى عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: "بحضر اغنيه يا جماعه أكثر أغنيه حزينه إشتغلتهل في حياتي".
وفي وقت سابق، طرح الفنان المصري أحمد سعد أحدث أعماله بالإشتراك مع الفنانة اللبنانية مهى فتوني، وهي أغنية "قلب صافي"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
أغنية "قلب صافي" عمل يفوض بالمشاعر، من كلمات فارس قطرية، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وظهر أحمد ومهى يغنيان معاً في الستوديو.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- مهى فتوني تكشف عن موضوع عملها القادم وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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