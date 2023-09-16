حنان مطاوع عن مسلسل "صوت وصورة" : "جريء جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن تفاصيل جديدة حول مسلسلها الجديد "صوت وصورة".

وقالت حنان، ببرنامج "أحلى النجوم": "مسلسل صوت صورة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وهنعرضه قريب، وفرحانة جدا بالمسلسل .. موضوع جديد وجريء جدا".

وتابعت: "المسلسل جديد والحدوتة ساخنة وفيها إثارة وتشويق، ويناقش موضوع جديد عن الذكاء الاصطناعي".

وأضافت حنان: "بنحاول نقدم حاجات جديدة ومختلفة عن المستقبل".

مسلسل "صوت وصورة" يتكون من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.