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حنان مطاوع عن مسلسل "صوت وصورة" : "جريء جدا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن تفاصيل جديدة حول مسلسلها الجديد "صوت وصورة".

وقالت حنان، ببرنامج "أحلى النجوم": "مسلسل صوت صورة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وهنعرضه قريب، وفرحانة جدا بالمسلسل .. موضوع جديد وجريء جدا".

وتابعت: "المسلسل جديد والحدوتة ساخنة وفيها إثارة وتشويق، ويناقش موضوع جديد عن الذكاء الاصطناعي".

وأضافت حنان: "بنحاول نقدم حاجات جديدة ومختلفة عن المستقبل".

مسلسل "صوت وصورة" يتكون من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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