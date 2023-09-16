بالصور- رقص الفنانة يارا فهمي نجمة برنامج "SNL بالعربي في حفل عائلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة يارا فهمي إحدى نجمات برنامج "SNL بالعربي"، عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وأعادت "يارا" نشر صور ومقاطع فيديو من حفل خطوبتها عبر استوري حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تلتقط صور تذكارية مع عدد من صديقاتها.

وعبرت "يارا" عن سعادتها، غذ قامت بالرقص مع خطيبها إلى جانب قيامها بإدارة الـ "دي جي" الخاص بحفل الخطوبة وسط ضحكات المتواجدين.

واشتهرت "يارا فهمي" بتقديم عدد من مواسم برنامج "SNL بالعربي" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب وكان سببًا في شهرتها.

وشاركت "يارا" بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية خلال السنوات الماضية منها فيلم "أسماء" عام 2011، مسلسل "ليالي أوجيني" عام 2018، وفيلم "البدلة" بنفس العام.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة يارا فهمي كان بمسلسل "ونسني" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2020.