عرض فيلم "حمى البحر المتوسط" بسينما زاوية الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية" عن بدء عرض فيلم الدراما "حمى البحر المتوسط" ضمن عروضها ابتدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت "زاوية" صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "يسعدنا عرض فيلم حمى البحر المتوسط لـ مها الحاج في زاوية من يوم الأربعاء 20 سبتمبر، الفيلم حائز على جائزة أفضل سيناريو في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي".

تدور أحداث فيلم "حمى البحر المتوسط" حول "وليد" البالغ من العمر أربعين عامًا ويسعى أن يصبح كاتبًا، يعيش في حيفا مع زوجته وأولاده ويعاني من اكتئاب مزمن، يتقرب عن قصد من جاره الجديد المحتال الصغير، ليتحول المخطط الذي وضعه وليد إلى صداقة بين الرجلين ستضعهما على طريق مليئة بلقاءات مظلمة".

وأعلنت سينما "زاوية" مؤخرًا عن بدء عرض عدد من الأعمال السينمائية الهامة والتي شاركت بالعديد من المحافل العالمية منها فيلم "السد" والذي عرض ضمن قسم "أسبوعي المخرجين" بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2022، إلى جانب فوزه بجائزة "الهرم الفضي" لأفضل ممثل بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.