"أقذر الألفاظ"... نبيل الحلفاوي يحذر بعد هزيمة الأهلي من الفتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن وجود مندسين يحاولون إشعال الفتنة بين مشجعي فريقي النادي الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري وذلك عقب هزيمة الأهلي بهدف مقابل لا شئ بمباراة كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت مساء أمس الجمعة.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وأكد خلاله عن وجود مندسين يحاولون الوقيعة بين جمهور الفريقين قائلًا: "كالعادة يندس أعداء وعملاء بين الأشقاء لإشعال الفتنة، صادفت حسابًا يسب الاخوة بأقذر الألفاظ ردًا على تجاوز بعضهم حدود الاحترام في التراشق الكروي".

مضيفًا: "الحساب زيرو فولوورز أنشئ خصيصًا لاستدراج الآخرين لتبادل السباب، لا تردوا عليه، لن يقرأ أحد إلا بردكم"، ولاقي بوست "الحلفاوي" دعم العديد من متابعيه قائلين: "هناك شبكات الآن تعمل في مواقع التواصل الاجتماعي مهامها هي الفتنة والتراشق وأكيد هي استراتيجيات لها أهداف".

وعلق نبيل الحلفاوي على هزيمة النادي الأهلي أمس الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالطائف قائلًا: "بداية غير موفقة للأهلي، كنا نود تهنئة اتحاد العاصمة لولا ما رأيناه من تصرفات بعيدة عن الروح الرياضية".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2021 ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم طارق لطفي، خالد الصاوي، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.