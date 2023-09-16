"ملطخ بالدماء".. أحمد فهمي يحتفل بنجاح "سفاح الجيزة" بكواليس تعرض لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد فهمي الاحتفال بنجاح مسلسله "سفاح الجيزة" والذي انتهى عرضه مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرضه نهاية شهر أغسطس الماضي.

ونشر "فهمي" مقاطع فيديوهات تعرض لأول مرة من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها مع عدد من فريق عمل المسلسل منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله.

وتصدر مسلسل "سفاح الجيزة" محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة من قبل النقاد والجمهور.

كما واجه المسلسل العديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد دور الفنانة الشابة، داليا شوقي إذ وصف الجمهور أدائها بـ "الأوفر" بعد عرض مشاهدها بالحلقة الخامسة ورد فعلها بمجرد معرفتها أن زوجها هو السفاح وتجمعه علاقة بشقيقتها "زينة" ولاقى المشهد سخرية وانتقادات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

كما قام البعض بالإشارة لأداء الفنانة القديرة حنان يوسف ونجاحها في تقمص الشخصية بالشكل الأمثل وكونها أحد أهم الأدوار بأحداث المسلسل وأدائها جاء مقنعًا للغاية.

مسلسل" سفاح الجيزة" مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه في 8 حلقات عن جرائم سفاح الجيزة الذي حكم عليه بالإعدام وعمل ضجه في سنة 2021، ويشارك ببطولته عدد من نجوم الدراما المصرية والعربية وهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد فهمي كانت بمسلسل "سره الباتع" والذي تعاون خلاله لأول مرة مع المخرج خالد يوسف وعرض بموسم رمضان الماضي، إلى جانب فيلم "مستر إكس" وعرض بموسم أفلام عيد الأضحى الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.