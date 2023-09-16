شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل "ريفو" فى ندوة بمهرجان "ميدفست مصر".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت، في مهرجان "ميدفست مصر" في دورته الخامسة المقامة في الجامعة الأمريكية مركز التحرير الثقافي في الفترة ما بين 14 – 17 سبتمبر، ندوة لأبطال مسلسل "ريفو" وعرض على watch it ، تحت عنوان "الأدوار والحقيقة" الوصم المتعلق بالصحة النفسية، ويدير النقاش الدكتور أسامة رفعت، ويشارك في الندوة كل من النجم أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، وتدور الندوة حول أن تصوير الصحة النفسية في الأفلام والتلفزيون كانعكاس لحياتنا كأشخاص، إلى المبالغة في التأكيد على السمات السلبية والنمطية ووصم للمرض النفسي.

الجزء الأول من العمل عرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل،

وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، في شهر يونيو الماضى 2023حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وفى الجزء الأول من المسلسل عشنا من البداية تكوين فرقة ريفو، وكيف جمع شادى "أمير عيد" فرقته وكيف أطلق على الفرقة اسم ريفو وكفاحهم من أول تجمعهم في جراج "ماجد جورج" تامر هاشم وفعل ما في وسعهم لمعرفه الجمهور بهم وغناءهم في مسابقة في النادى كما تسعى "مريم حسن فخر الدين" ركين سعد اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الاربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.