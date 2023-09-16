شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم الفستان الأبيض تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض بعيد ميلاد ياسمين رئيس، وفاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها فى لوكشين فيلم "الفستان الأبيض" الذى تقوم ببطولته ياسمين رئيس، من إخراج جيلان عوف.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.