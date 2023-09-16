شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل زينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد داود بدء تصوير مسلسله زينهم، ونشر صورة من كواليس التصوير وعلق: "أول يوم تصوير زينهم.. باسم الله.. توكلنا على الله".

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف.



احمد داود

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد داود عرض أولى حلقات الموسم الثاني برنامج الكونتينر يوم الجمعة القادمة الساعة 8 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

كما يستعد النجم أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، تأليف وإخراج هبه يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد نجاح فيلمه يوم ١٣إذ حصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه مصري.