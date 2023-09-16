شاهد .. الملبن صافيناز الخبيرة في الدلع والرقص تثير الغرائز بإطلالة جريئة للغاية بالفستان القطعتين وتكشف المستور امام للعلن!

انت الان تتابع خبر الملبن صافيناز.. الخبيرة في الدلع والرقص تثير الغرائز بإطلالة جريئة للغاية بالفستان القطعتين وتكشف المستور امام للعلن! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة الاستعراضية صافيناز، مجموعة من الصور، على إنستجرام، خلال جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

وظهرت صافيناز بإطلالة جريئة ومميزة حيث ارتدت “بدلة رقص” شيفون سوداء، نالت إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم “أنت حبيبي وبس”، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت،

أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.