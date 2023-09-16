بعد هجومه على مصطفى قمر.. طارق الشناوي يفتح النار على محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “تحت الشمس” المذاع على قناة الشمس الفضائية، فتح الناقد الفني طارق الشناوي النار على الفنان محمد رمضان، مؤكداً أنه فشل سينمائياً في فيلمي “هارلي” و”ع الزيرو”.

وقال الشناوي: “محمد رمضان قدم فيلم (عبده موتة) عام 2012 وتوقعنا أنه سيكون بعد ذلك نجم شباك قادم لكنه لم يستطع صناعة التراكم”.

وأضاف: “محمد رمضان حاول استغلال نجاح (عبده موتة) في السينما ولكنه لم ينجح وفي عيد الفطر الماضي قدم فيلم (هارلي) وكان خارج من مسلسل (جعفر العمدة) محققًا نجاحًا كبيرًا لكنه خد إيرادات عيدية العيد ثلاثة أيام فقط وبعدها تراجع الفيلم وفشل فنيًا وتسويقيًا ودراميًا وإخراجيًا”.

وتابع: “وفي عيد الأضحى تكررت المأساة بفيلم (ع الزيرو) ولم يستطع التغيير رغم تقديم قصة الأب الذي يحاول إنقاذ ابنه وكان غير مقنع”.

وواصل طارق الشناوي: “محمد رمضان المغني أفضل من النجم السينمائي واختياراته خاطئة وفيلمي (هارلي) و(ع الزيرو) فشلا فنيا وتجاريا”.

هجوم الشناوي على محمد رمضان جاء بعد أيام قليلة من هجومه على الفنان مصطفى قمر وفيلمه “اولاد حريم كريم”.