نهاية مسلسل “سفاح الجيزة” تحدث تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور والنقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمجرد انتهاء عرض مسلسل “سفاح الجيزة”، بطولة أحمد فهمي وركين سعد، والذي عرض على منصة شاهد، تصدرت أخبار تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بأحداث المسلسل حيث كتب أحد المشاهدين قائلاً: “شاهدت آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وكانت نهاية رائعة جدًّا للمسلسل نادرًا ما أشاهد أعمال عربية بأفكار جديدة، والمشهد الأخير من المسلسل يفسر لنا كيف الشخص يتحول لأسوأ نسخة طول ما يتعرض للضغط النفسي من البيئة”، فيما كتب مشاهد آخر: “نهايته بتقول إنه فيه جزء تاني”، وعلق ثالث كاتباً: “نهاية غير مفهومة بالمرة ولكن تمثيل جبار بمشاعر شابوه”.

وطالب مشاهد بعمل جزء ثان من المسلسل قائلاً: “عايز جزء تاني مليش دعوة”، فيما أشاد أحد المشاهدين بأدداء أبطال العمل قائلاً: “أداء في قمه الإبداع ما حسينه إنه تمثيل والمسلسل روعة تعلقنا به وعشنا مع الأحداث طول الحلقة واحنا خايفين على آدم لتقتله أو تموت أنت.. منتظرين الجزء الثاني بفارغ الصبر”.

وكتب مشاهد موجهاً كلامه لبطل العمل أحمد فهمي قائلاً: “بص يا فهمي بقى تمثيلك طول الحلقات كوم والمشهد الأخير في المقابر كوم تاني ماستر سين بجد، لحظة تحول شخصيتك وإنت بتكلم الظابط بكل جبروت وبعدها بتكلم مامتك وصدمتك من رد فعلها.. اللي شاف الحلقة هيفهم قصدي بجد شابوه”.

من ناحيتها أشادت الناقدة ماجدة خير الله بأداء الفنانة حنان يوسف في المسلسل وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الست دي مدهشة، في كل كلمه بتقولها بتدي رد فعل وإحساس وأداء صوتي مختلف، والغريب إنها مش مدركة حجم الموهبة اللي حباها الله بها.. كانت أحلى ختام لحلقات سفاح الجيزة.

وتفاعلاً مع آراء المشاهدين والنقاد حرص الفنان أحمد فهمي، على كتابة رسالة شكر للجمهور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيها: “النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة، المشروع إللي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب، وكان نفسي ده يوصل للجمهور، وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين على العمل، من أكبر واحد لأصغر واحد، جه الوقت اللي حابب أشكر فيه حضراتكم”.

وتابع: “السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا، وردود الفعل اللي عدت توقعاتي، شكرًا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست، أو كومنت أو حتى نقد إيجابي، وأتمني أكون عند نفس مستوى التوقعات في كل عمل جاي إن شاء الله”.

يذكر أنه منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل عبر منصة شاهد، حتى الحلقة الثامنة والأخيرة منه، والمسلسل متصدر الترند، خاصة أنه مأخوذ عن قصة حقيقية، حول سفاح يعد من أخطر المجرمين قسوة وعنفًا، حيث ارتكب العديد من الجرائم منها النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.

المسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وبطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وحنان يوسف وصلاح عبد الله وركين سعد وداليا شوقي.