يوسف الخال يأسف على ضياع لبنان بسبب السياسيين

ميرنا وليد - بيروت - صبّ الممثل اللبناني يوسف الخال جام غضبه على السياسيين اللبنانيين الذين برأيه أضاعوا عمرنا معهم.

وسخر الخال من مفردات تستعمل في اجتماعاتهم وعبّر عن يأسه من أن ينهض لبنان ليصبح وطناً قابلاً للعيش وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي فكتب :"السياسيون اللبنانيون يُنجِّدون المعجم بسخافاتهم اللفظية.. "حوار، تشاور، لقاء، عشاء، تلميح، تلويح.." ما حدا قابلها على نفسه النزلة من الشجرة، ناطرين الكف اللي رح ينَسّيكم العربي.. ولك ضاع عمرنا معكم و بسببكم لبنان صار في كل مكان إلا في لبنان" مرفقاً منشوره بوسم "لبنان فكرة حلوة لن تتحقق".

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