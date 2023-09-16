كيم جونغ أون يتحول من صارم إلى رومانسي .. وما علاقته بالحسناء النائمة؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تخلى لفترة وجيزة عن صرامته وأسلحته الفتاكة وشدته مع المسؤولين، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى روسيا.



وقد حضر كيم، عرض باليه "الحسناء النائمة" في مسرح مارينسكي في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، برفقة السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو، وعدد من المسؤولين.

وكان كيم وصل إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، في زيارة هي الأولى له خارج بلاده منذ عام 2019، وأجرى، الأربعاء، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

ويعد باليه "الحسناء النائمة"من كلاسيكيات الأدب العالمي، وهو مستوحى من قصة خيالية للكاتب الفرنسي شارل بيرو، أما الموسيقى فهي من تأليف الموسيقار الروسي بيتر إليتش تشايكوفسكي، الذي ألفه عام 1980ويتكون من 3 فصول بأربعة مناظر، وكان قد عرض لأول مرة في 16 يناير/كانون الثاني 1980، بمسرح مارينسكي بمدينة سانت بطرسبورغ، بحضور القيصر ألكسندر الثالث.



