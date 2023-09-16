الفنان محمود حميدة يطلق حسابه الرسمي عبر انستجرام| فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان محمود حميدة فيديو عبر انستجرام، يعلن فيه عن حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير.

وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو بنفسه، ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ونفى صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه.

وعلق محمود حميدة على الفيديو قائلا: "هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على انستجرام.. وأي صفحة أخرى لا تمثلني وغير تابعة لي".

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري، من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، إذ تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.