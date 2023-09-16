أسرة فيلم "الفستان الأبيض" تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض بعيد ميلاد نجمة العمل ياسمين رئيس، إذ قام فريق العمل بتنفيذ مفاجأة لها خلال تصوير مشاهدها.

فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.