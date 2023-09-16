أحمد داش يفوز بجائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل الفنان أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فعاليتها اليوم في أبو ظبي.

وكان أحدث أعمال أحمد داش مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة ومسلسل الصندوق. وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُذكر أن أحمد داش كان له ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، ويبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.