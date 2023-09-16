"الغردقة السينمائي" يعرض "أبناء رمسيس" المرشح ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية في الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض الفيلم الفرنسي "أبناء رمسيس"، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، وهو الفيلم الذي تم اختياره ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

فيلم "أبناء رمسيس" الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته لعام 2022، من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي "كوت دور" الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب "رمسيس"، والذي يشعر بالتهديد كغيره من أهل الحي بسبب مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن "رمسيس" يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

ويقول الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة السينمائي، في بيان صحفي، إن كليمانت كوجيتور من المخرجين المهمين في السينما الفرنسية، فهو صانع أفلام يجمع في أعماله بين السينما والفن المعاصر، درس في كلية فنون في توركون بفرنسا، وعُرِض فيلمه الروائي الأول بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 2015 ، كما حصلت أفلامه على عدد من الجوائز في الإخراج والتمثيل.

تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يُقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.