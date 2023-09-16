صور- أحمد العوضي مع الفائزين بمسابقته ويعلق: "مبروك عليكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد العوضي عن الفائزين بمسابقته التي أعلن عنها منذ أيام وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

ونشر "العوضي" صور برفقة الفائزين بالمسابقة ومقابلتهم بأحد الأماكن العامة وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم وعلق قائلًا: "اخواتي الـ 11 اللي فازوا بالمسابقة مبروك عليكم وانبسط اني قابلتكم".

وأعلن "العوضي" عن مسابقة مطلع شهر سبتمبر الجاري تضمنت عدد من الأسئلة عن أحدث أعماله التي طالب خلالها جمهوره ومتابعيه بالإجابة عليها.

ونشر "العوضي" بوست قائلًا: "جايه معايا النهاردة افرح اخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضيني بحبهم، هسأل سؤال هختار أربعة اجابتهم صح ويكسبوا 100 ألف جنيه كل واحد 25 الف".

وعن أسئلة المسابقة قال: "أشهر 3 كلمات للخديوي وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار أربعة عشوائي عالعهد دايمًا أنا وأخواتي الشقيانين الجدعان".

وكشف "العوضي" مؤخرًا عن تعاقده بفيلم سينمائي جديد بعنوان "الاسكندراني" وسيمثل تعاونه الأول مع المخرج خالد يوسف إلى جانب مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي كانت بمسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.