أحمد داود يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أحمد داود صورة له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا بدء تصوير مسلسله زينهم.

وعلق داود "أول يوم تصوير زينهم.. بسم الله. .. توكلنا على الله"

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

كما ينتظر أحمد داود عرض أولى حلقات برنامج الكونتينر يوم الجمعة المُقبلة الساعة ٨ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها

كما يستعد أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".