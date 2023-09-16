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الثلاثاء.. حلقة خاصة من "صاحبة السعادة" بمناسبة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973. 

 

الحلقة التي تعرض في سهرة الثلاثاء المقبل، تستضيف 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

 

 

خلال الحلقة يستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث. 

 

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.

 

الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (1)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (2)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (3)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (4)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (5)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (6)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (7)

 

 


الثلاثاء.. حلقة خاصة من صاحبة السعادة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (8)

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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