أحمد فهمي يُوجه رسالة لجمهوره بعد نهاية «سفاح الجيزة»

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة لجمهوره بعد نهاية مسلسل «سفاح الجيزة».ونشر عبر صفحته على موقع فيسبوك منشورًا نصه: «النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة، المشروع اللى كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب، وكان نفسي ده يوصل للجمهور».

وتابع: «وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين على العمل من أكبر واحد لأصغر واحد، جه الوقت إلى حابب أشكر فيه حضراتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل إلى عدي توقعاتي.. شكرًا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت أو حتي نقد إيجابي.. وأتمني أكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي إن شاء الله».

تفاصيل مسلسل «سفاح الجيزة»

مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي، والذي يجسد خلاله قصة «قذافى فراج» الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت مصادفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجها حكما بالإعدام الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

أبطال مسلسل «سفاح الجيزة»

«سفاح الجيزة» بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

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