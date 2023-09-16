بـ شعر أشقر طويل.. سوسن بدر تلفت الأنظار بإطلالة جديدة في مهرجان “ميدفست مصر” -هل تليق بها؟

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:51 مساءً - خطفت الفنانة المصرية سوسن بدر، الأنظار بإطلالة جديدة بمهرجان “ميدفست مصر” في دورته الخامسة المقامة في الجامعة الأمريكية

إطلالة سوسن بدر

وبدت ملامح الفنانة المصرية مختلفة في إطلالتها الأخيرة، إذ تخلت عن شعرها الأبيض القصير الذي ظهرت به في الأعوام الأخيرة واعتمدت شعر أطول بقليل باللون الذهبي.

سوسن بدر من مهرجان “ميدفست مصر”

تكريم سوسن بدر في مهرجان “ميدفست مصر”

وأعلن مهرجان “ميدفست مصر” في دورته الخامسة المقامة في الجامعة الأمريكية مركز التحرير الثقافي في الفترة ما بين 14 – 17 سبتمبر، عن تكريم النجمة سوسن بدر عن مجمل أعمالها الفنية، بالإضافة إلى تقديم أبطال مسلسل “ريفو” لندوة خلال أيام المهرجان تحت عنوان “الأدوار والحقيقة” الوصم المتعلق بالصحة النفسية، ويدير النقاش الدكتور أسامة رفعت، وتتضمن النوة كل من النجم أمير عيد، الفنانة ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، وتدور الندوة حول أن تصوير الصحة النفسية في الأفلام والتلفزيون كانعكاس لحياتنا كأشخاص، إلى المبالغة في التأكيد على السمات السلبية والنمطية ووصم للمرض النفسي.

عن سوسن بدر

الفنانة سوسن بدر هي ابنة الممثلة آمال سالم، ولقبت بـ”نفرتيتي السينما المصرية”، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1979. شاركت في مسلسلات منها: “مبروك جالك قلق، أحلام الفتى الطائر، حنين وحنان”.

سوسن بدر تبدأ تصوير فيلم “أل شلبي”

وعلى الصعيد الفني، بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير فيلم “آل شلبي“، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة وتحدث العديد من المفارقات، من خلال الصراع بين أبطال العمل لمناقشة قضية من القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع المصري.

الفيلم بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، وسيناريو آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، حسن مالك، إخراج آيتن أمين.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي بمسلسل “بابا المجال” .

تدور أحداث العمل في إطار درامي شعبي حول تجارة قطع الغيار من خلال قصة صعود تاجر قطع غيار سيارات، بدأ في هذا المجال بشكل بسيط، ليصبح مع تطور الأحداث أكبر تاجر في السوق .

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

وشاركت سوسن بدر أيضًا في رمضان 2023 بـ “مسلسل جميلة” مع ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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