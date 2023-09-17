شكرا لقرائتكم خبر عن قناة cbc تذيع مسلسل "السقوط فى بئر سبع" تزامنا مع ذكرى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذيع قناة cbc المسلسل التليفزيونى "السقوط فى بئر سبع" بدءا من الإثنين المقبل، يوميا الساعة الخامسة مساء حتى يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

مسلسل "السقوط في بئر سبع" يروى قصة حقيقة عن الجاسوسية والمخابرات المصرية، وذلك تجسيدا لرواية إبراهيم شاهين وانشراح موسى، للكاتب عبدالرحمن فهمي، حيث يتحدث عن نكسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 وكيف تم الإيقاع بأحد أخطر الجواسيس العاملين لحساب إسرائيل وذلك بتجسيد سعيد صالح في دور شفيق وهو يجسد الجاسوس إبراهيم شاهين، وزوجته إسعاد يونس، في دور نرجس والتي تجسد الجاسوسة إنشراح.

مسلسل "السقوط في بئر سبع" بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، أبو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان ترك، رشوان توفيق، طارق لطفي، خالد محمود، وفاء صادق، زوزو نبيل، طارق ريحان، أحمد ماهر، محمود الحدينى، محمد الصاوي، ياسر على ماهر، عادل أمين محمد، لطفي عبد الله، عمران بحر، حسين إبراهيم، صبري الهواري، الفريد كمال، وتأليف عبد الرحمن فهمى وإخراج نور الدمرداش.