- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - عقد الممثل المصري محمود حجازي قرانه على خطيبته رونا زروق وهي فتاة من خارج الوسط الفني تدرس القانون تعيش في الولايات المتحدة الاميركية، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه خطوبته.
ونشر حجازي عدداً من الصور برفقة زوجته وظهر في أحدها وهو يقبل يدها وبدا سعيداً كما أنه تقصد إظهار وجه العروس التي بدت بشعر أسود وفستان أبيض بسيط كما أنها أقصر منه طولاً، وكذلك شارك حجازي مقطع فيديو من داخل مسجد حين كانت العروس راكعة إلى جانبه بحضور الشيخ الذي عقد القران وعدد من الحاضرين والشهود وأرفق منشوره بتعليق :"الحمد لله كتبنا الكتاب ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يا رب".
إشارة إلى أن محمود حجازي كان قد انفصل عن الممثلة المصرية والإعلامية أسما شريف منير في نيسان/أبريل 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حجازي يتزوج بعد فترة من طلاقه من أسما شريف منير وهذه هي العروس-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.