محمود حجازي يتزوج بعد فترة من طلاقه من أسما شريف منير وهذه هي العروس-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عقد الممثل المصري محمود حجازي قرانه على خطيبته رونا زروق وهي فتاة من خارج الوسط الفني تدرس القانون تعيش في الولايات المتحدة الاميركية، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه خطوبته.



ونشر حجازي عدداً من الصور برفقة زوجته وظهر في أحدها وهو يقبل يدها وبدا سعيداً كما أنه تقصد إظهار وجه العروس التي بدت بشعر أسود وفستان أبيض بسيط كما أنها أقصر منه طولاً، وكذلك شارك حجازي مقطع فيديو من داخل مسجد حين كانت العروس راكعة إلى جانبه بحضور الشيخ الذي عقد القران وعدد من الحاضرين والشهود وأرفق منشوره بتعليق :"الحمد لله كتبنا الكتاب ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يا رب".

إشارة إلى أن محمود حجازي كان قد انفصل عن الممثلة المصرية والإعلامية أسما شريف منير في نيسان/أبريل 2021.



