بيع سترة للأميرة ديانا مطبعة بالأغنام بسعر خيالي

ميرنا وليد - بيروت - خلال أسبوع الموضة في نيويورك، حطّم سعر بيع سترة الأغنام السوداء الشهيرة للأميرة ديانا الأرقام القياسية، حيث بلغ ثمنه 1.

1 مليون دولار في مزاد سوثبي الأخير لأيقونات الموضة ، وهو أعلى سعر يُدفع في مزاد لقطعة ارتدتها أميرة ويلز الراحلة.

تم تصميم هذه السترة بمبلغ 50 دولار فقط عام 1981، وكانت متاحة لأي شخص لشرائها. وقد تم تصميم 6 منهم، وكانت واحدة من بين الـ6 للأميرة ديانا، التي ارتدتها مع بنطال جينز أزرق عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً لمشاهدة الأمير تشارلز آنذاك وهو يلعب مباراة.

​​​​​​​وقد ارتدت ديانا نسختها الثانية من السترة في إحدى مباريات البولو التي شارك فيها تشارلز في عام 1983، وارتدت القطعة مع بلوزة بيضاء مع فيونكة سوداء وسروال أبيض.

​​​​​​​ووفقاً لبيان صحفي صادر عن سوثبي، بيعت السترة بمبلغ إجمالي قدره 1.143 مليون دولار، مع قفز المزايدة من 190 ألف دولار إلى سعرها النهائي بعد معركة مزايدة استمرت 15 دقيقة. وقد حطمت هذه السترة الشهيرة الرقم القياسي الذي سجله فستان السهرة الباذنجاني لفيكتور إدلشتاين، الذي ارتدته ديانا، والذي صنع تاريخ الموضة عندما بيع بمبلغ 604.800 دولار في يناير. الفستان، الذي صُمم لديانا في عام 1989 وباعته أيضاً دار سوثبي للمزادات، بيع بخمسة أضعاف السعر المتوقع.