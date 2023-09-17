موزع موسيقي يهاجم مطربة مسلسل "سفاح الجيزة" سمر طارق :"كمية مواقف مش لطيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج الموزع الموسيقي، كريم عماد جابر والشهير بـ "الوايلي" والذي شارك مؤخرًا في عمل الموسيقى الخاصة بمسلسل "سفاح الجيزة" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وقام "الوايلي" بنشر بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وهاجم خلاله الفنانة الشابة سمر طارق والتي قامت بغناء تتر نهاية المسلسل بعنوان "عتمة".

وعلق "الوايلي" قائلًا: "مساء الفل، مبسوط ان سفاح الجيزة خلص وكنت مستني اللحظة دي عشان أقول حاجة مهمة".

واستكمل قائلًا: "دي آخر مرة في حياتي أتعامل فيها مع سمر طارق لأسباب كتيرة جدًا أولها عدم الاحترافية والمهنية، وثانيهم محاولاتها في إنكار أي دور ليا في أي حاجة لدرجة توصل انها بتكذب كذب صريح في الانترفيو لمجرد انها تدي كريدت لنفسها على حاجة معملتهاش".

مضيفاً: "أنا وأنا بكتب دلوقتي حسيت أن كمية المواقف اللي مش لطيفة اللي هي كانت السبب فيها أو الإدارة بتاعتها السبب فيها على مدار السنة اللي فاتت كلها سواء في تراك لو بتاع الهرشة السابعة أو عتمة كتيرة أصلًا على اني اشرحها أو اتكلم عنها".

وتابع: "فا هكتفي بأني أحذر صحابي البروديوسرز منها وخلاص وبجد بتمنى الظروف متستدعيش اقعد احكي كل موقف حصل فيه ايه عشان مش دا الي حابب اكون بضيع وقتي فيه الفترة الجاية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون خلالها "الوايلي" مع الفنانة الشابة سمر طارق حيث تعاونا من قبل بأغنية "لو" وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "الهرشة السابعة" بطولة الفنانة أمينة خليل وعرض بموسم رمضان الماضي وحققت الأغنية نجاحاً كبيرًا وقت عرض المسلسل.

