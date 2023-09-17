"سيلفي" ياسمين صبري ودرة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة سيلفي داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها من أحدث ظهور مرتدية ملابس كاجوال.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها من أحدث ظهور أظهرت ملامح وجهها.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة تجمعها بالفنانة مي كساب في أحدث ظهور لهما.

ساندي

الفنانة ساندي شاركت متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها من أحدث ظهور.

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لها من أحدث ظهور داخل سيارتها.

عائشة بن أحمد

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد، داخل مستشفى بهية، عبر حسابها على إنستجرام وحرصت علىدعم المرضى وتقديم التوعية المجتمعية لمتابعيها.

ليال عبود

حرصت الفنانة ليال عبود، على استعراض رشاقتها عبر حسابها حسابها على إنستجرام، وعلقت:"أنا حقا أشعر بنفسي اليوم".

أروى

ظهرت الفنانة أروى، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

استعرضت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، رشاقتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.