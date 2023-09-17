شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى تخطط للاحتفال بعيد ميلادها الـ40 بالتعاقد مع أقوى البراندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن آن هاثاوى نجمة هوليود تخطط للاحتفال بعيد ميلادها الـ40 بشكل مختلف، وتحديدًا في الـ 12 من شهر نوفمبر المقبل، حيث تعاقدت مؤخرًا وفقاً لما ذكرته المواقع الأجنبية على أكثر من براند عالمي بمجال الموضة والأزياء، بالإضافة إلى العطور والميكب، لتصبح واجهة إعلانية لهم، مثلما ذكر تقرير للديلى ميل أكد أنها التقطت مؤخرًا فوتوسيشن بفستان ذهبى أثناء احتفائها بالتعاقد الأخير مع أحذ خطوط الموضة.



هاثاوى

من ناحية أخرى سبق وكشفت الممثلة العالمية آن هاثاوى عن أهم أمنياتها التى تحلم بتحقيقها خلال الفترة الحالية والقادمة فى السنوات المقبلة، أثناء حوارها مع مجلة فوج، قائلة أنها تحلم بصنع أكبر عدد ممكن من الذكريات مع عائلتها، قائلة: "أهم هدف لي هو البقاء بصحبة عائلتي والاستمتاع معهم بأمور تصير ذكريات مميزة في المستقبل".



ان هاثاوى

آن هاثاوي متزوجة من آدم شولمان ولديهما ابنان هما جوناثان روزبانكس شولمان بالغ من العمر ستة أعوام، وجاك شولمان لم يتخط العامان من عمره، وبصدد دخول عامها الـ 40، لذا أكدت رغبتها فى الاستمتاع بالحياة بشكل مختلف بصحبة عائلتها.

وكانت الممثلة الشهيرة آن هاثاوى بدت بإطلالة مميزة للغاية مؤخراً أثناء حضورها فعاليات الترويج لفيلمها المقبل Armageddon Time، والتى تلعب فيه دور شخصية تبلغ سن الرشد ويسلط الضوء على قوة الأسرة وسعى الأجيال إلى تحقيق الحلم الأمريكي.