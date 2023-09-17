هكذا احتفل أكرم حسني بعيد ميلاد ابنته الشابة.. والجمهور: “شبهك جدًا”

كتب امير فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - هنأ الفنان أكرم حسني، ابنته بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أكرم حسني يهنئ إبنته بعيد ميلادها

ونشر أكرم حسني صوره لهما عبر حسابه وعلق عليه قائلًا: “كل سنة وأنتي طيبة يا ربوب احبك اكثر مما تعلم”.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “كل سنة وهي طيبة وبخير وسنة سعيدة عليها” ، “ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض” ، “ما شا الله عليها قمرة” ، “شبهك جدا”، “عقبال ما تشوفها أحلى عروسة”.

أكرم حسني يتحدث عن علاقته بأبنائه

عن علاقته بأبنائه، قال الفنان أكرم حسني في أحدث لقاءاته التلفزيونية: “علاقتي بأولادي تعني لي الكثير، وهم نقطة ضعفي… وأكتر حاجة محتاجها في حياتي هي الصحة والستر، وأحاول اتبسط في الدنيا وأؤثر في الناس بشكل لطيف… ولو هعلم الناس حاجة هي إنهم ميكذبوش لأن الكذب من الحاجات المَرضية”. وأضاف: “لو معايا ورقة فيها تاريخ وفاتي مش هفتحها… وعندي رقم متكرر في حياتي وبقول ما يمكن ده اليوم اللي هتوفى فيه”.

أغنية جديدة لـ أكرم حسني

على جانب آخر، أطلق أكرم حسني بالتعاون مع المطرب الكبير مدحت صالح، أغنية “خطير يا إخوانا” على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه “العميل صفر”، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

الأغنية هذه أول تعاون بين النجمين أكرم حسني ومدحت صالح، كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج.

تأتي أغنية “خطير يا إخوانا” بعد أغنيتين أطلقهما أكرم حسني، الأولى “هنهد الدنيا رقص” والثانية “على مين يا أسطى”، كأغاني دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

فيلم “العميل صفر”

احتل “فيلم العميل صفر” المركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغتقيمتها 492.854 جنيها.

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

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