شكرا لقرائتكم خبر عن 55 عامًا على قصة حب نادية لطفى وكمال الشناوى فى فيلم "أيام بلا حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد، 55 عامًا على فيلم "أيام بلا حب"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 17 سبتمبر 1968، ومن بطولة نادية لطفى وكمال الشناوى ويوسف شعبان ومحمود السبع ووتأليف فايق إسماعيل وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من أبناء بورسعيد يتعرفان على بعضهما أثناء الدراسة، نادية ابنة شاكر الغنى، وحسني المهندس ابن الصياد الفقير، ويعودان إلى بورسعيد.

ويعاني والد حسني الظلم الذي يفرضه شاكر الغنى والد نادية يساعد حسني والده في الوقوف في وجه شاكر فتعرض نادية علي حسني أن يعمل في أسطول أبيها لكنه يرفض وتقرر نادية الهرب مع حسني والزواج في القاهرة لكن يمسك بها رجال والدها ويهددونه بالقتل إذا لم يبتعد عنها.

ونادية لطفى اسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، ويعود الفضل للمنتج والمخرج رمسيس نجيب فى إطلاق اسم الشهرة عليهأ، إذ رأى أن اسمها صعب على الجمهور، وبينما كان يشاهد فيلم "لا أنام" بطولة فاتن حمامة أعجبه اسم نادية لطفى أو الشخصية التى جسدتها سيدة الشاشة العربية فى الفيلم الشهير، لذا قرر أن يطلق على اكتشافه الجديد نفس الاسم.

وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان" رفقة النجوم فريد شوقي وأحمد مظهر وتوفيق الدقن وبرلنتى عبد الحميد، عن قصة لجليل البنداري وسيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصفى وحوار السيد بدير، ومن إخراج نيازى مصطفى.