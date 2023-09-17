شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عزيزة أمير.. عشقت الفن وقدمت كل شىء "أنتجت ومثلت وكتبت وأخرجت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى الفنانة عزيزة أمير، ولدت فى 17 ديسمبر من عام 1901، اسمها الحقيقى مفيدة محمد غانم وتوفى والدها بعد ولادتها بأيام، وقضت طفولتها فى الإسكندرية، ثم انتقلت إلى حى السيدة زينب والتحقت بالمدرسة لكنها لم تكمل تعليمها.

أحبت الأدب والفن وترددت على المسارح واستوديوهات السينما، وخلال رحتلها إلى أوروبا تعرفت على المخرج العالمى دافيدوارك جريفيت مؤسس السينما فى هوليود، وعرض عليها الظهور فى أحد أفلامه العالمية، إلا أنها عادت لمصر ولم تتمكن من المشاركة فى الفيلم.

كانت نجمة مسرحية بعد تنقلها بين عدد من الفرق المسرحية منها فرقة نجيب الريحانى، صنعت أول فيلم مصرى باسم "ليلى" وكان أول فيلم مصرى صامت عام 1926 ونجح نجاحاً كبيراً، وبعده قدمت فيلم بنت النيل ولم تكتف بانتجه فقط بل قامت بإخراجه وعرض عام 1929.

انتجت ومثلت وكتبت واخرجت وحتى مارست مهنة المونتاج كانت مؤسسة سينمائية مستقلة بذاتها فى بدايات صعبة لم يتجرأ احد ان يخوضها، أسست شركة إنتاج سينمائى أطلقت عليها اسم إيزيس وأنتجت نحو 25 فيلماً وفى بداية الثلاثينيات أنتجت وأخرجت فيلم "كفرى عن خطيئتك" ولم ينجح و توقفت عن الإنتاج لمدة 3 سنوات ثم عادت بفيلم "بسلامته عاوز يتجوز" مع نجيب الريحانى عام 1936، وبعدها قدمت العديد من الأعمال